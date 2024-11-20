В Кыргызстане внедряют государственную информационную систему PhytoKG

Государственная информационная система включает в себя...

В Кыргызстане внедряют государственную информационную систему PhytoKG. Об этом сообщили в Минсельхозе.

По данным ведомства, проект реализуется пока в пилотном режиме, а с 1 марта 2025 года система будет внедрена в режиме промышленной эксплуатации.

PhytoKG разработана при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) и предназначена для автоматизации процессов в сфере карантинных фитосанитарных мер и перехода на электронный обмен документами при внешнеэкономической деятельности.

Государственная информационная система включает в себя:

- электронную подачу заявок на фитосанитарные сертификаты через портал ИСЕО ГП «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» при Министерстве экономики и коммерции КР;

- интеграцию с государственными базами данных, что ускорит процесс обработки информации;

- обмен электронными сертификатами через международную сеть HUB ePhyto Solution и выполнение процессов, предусмотренных решениями ЕАЭС.

Она обеспечит прозрачность, ускорение и упрощение процедур фитосанитарной сертификации, а также позволит укрепить внешнеэкономическую деятельность страны. Система также повысит уровень контроля за фитосанитарным состоянием продукции и снизит риски распространения карантинных объектов.

Техническим оператором системы назначено госучреждение «АгроСмарт».



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311616/