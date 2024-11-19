Озеро Иссык-Куль находится под угрозой — Эдиль Байсалов

По его словам, с каждым годом в озере снижается уровень воды.

Озеро Иссык-Куль в настоящее время находится под угрозой. Об этом сегодня на мероприятии, посвященном использованию водных ресурсов в условиях изменения климата в рамках СОР29, заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, с каждым годом в озере снижается уровень воды.

«В него впадает несколько десятков рек, но ни одна не вытекает. Для нас это озеро священное. Конечно, мы будем приучать наших фермеров вокруг Иссык-Куля беречь воду, но хочу обратить внимание и на другое. Те реки, которые впадали в больших объемах в озеро, сейчас перенаправляют в ирригационных интересах наших соседних государств. Мы ставим этот вопрос и будем открыто и честно обсуждать. Мы потеряли Арал и не можем себе позволить потерять еще одно озеро. Надо сохранить Иссык-Куль, в ближайшее время проведем международные конференции на эту тему», — сказал Эдиль Байсалов.

Он отметил, что водных ресурсов в республике хватит на ближайшие несколько веков.

«Вопрос стоит о бережном отношении к воде в интересах соседей, народов ниже по течению рек. Я хочу напомнить слова президента Садыра Жапарова. В январе этого года он подчеркнул, что Кыргызстан будет оставаться добрым соседом, который будет принимать интересы наших братских государств ЦА так же близко к сердцу, как и собственного народа», — добавил чиновник.

В этих целях государство, по его словам, в 2024-м направляет огромные ресурсы для внедрения новых технологий на уровне каждой семьи и всей страны.

«В 2025 году на это направят несколько сотен миллионов долларов, чтобы строить новые водохранилища, восстанавливать каналы, ирригационные сети, внедрять системы капельного орошения. Запускается масштабный проект строительства Камбаратинской ГЭС-1. Это позволит лучше управлять самой главной нашей водной артерией — рекой Нарын, позволит как производить электричество, так и сберегать воду в ирригационных целях для государств ниже по течению», — заявил Эдиль Байсалов.

Напомним, с 11 ноября в Баку проходит конференция ООН по изменению климата. Сегодняшний день в кыргызском павильоне посвящен проблемам сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности и водным ресурсам в условиях изменения климата.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311588/