За полгода Кыргызстан импортировал 150,5 тыс. тонн яблок, груш и их сушеных форм

За 6 месяцев 2024 года Кыргызстан импортировал 150,5 тыс. тонн яблок, груш и их сушеных форм.

Об этом Tazabek сообщили в Минсельхозе.

Основными поставщиками стали Китай и Узбекистан, на долю которых пришлось 97% от общего объема импорта.

Китай занимает первое место с объемом поставок в 91,9 тыс. тонн, что составляет 61% от общего импорта.

Узбекистан обеспечил 54,9 тыс. тонн продукции, что соответствует 36%.

Другие страны, включая Иран, Россию и Пакистан, поставили минимальные объемы — всего около 3%.

Иран: 2,1 тыс. тонн.

Россия: 1,4 тыс. тонн.

Пакистан: 0,2 тыс. тонн.

Tazabek