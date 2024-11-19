Через 2-3 года ТЭЦ Бишкека полностью перейдет на газ, - Акылбек Жапаров

По его словам, на ТЭЦ Бишкека также обновили фильтры.

На ТЭЦ Бишкека отремонтировали 2 котла, если раньше она вырабатывала 110 МВт электроэнергии, то сейчас — 150 МВт. Об этом сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров в ходе заседания Жогорку Кенеша.

По его словам, на ТЭЦ Бишкека также обновили фильтры.

«На сегодняшний день ТЭЦ Бишкека находится на балансе мэрии Бишкека. Через 2-3 года ТЭЦ полностью перейдет на газ. На сегодня подписали соглашение с Казахстаном, Россией и Узбекистаном на 42 млрд.

Если рост экономики позволит, то мы планируем подписать соглашение еще и с Газпромом на 2 млрд кубов газа. Из-за ограниченных возможностей транзитной трубы, нужно проложить трубу в Казахстане и только через 2-3 года сможем перейти полностью на газ, так как для этого нам необходимо до 500 млн кубометров газа», - сказал он.

Также он добавил, что все 14 котельные полностью перешли на газ.

«Не думаю, что из-за котельных и ТЭЦ Бишкека будет смога больше, наоборот, уровень загрязнения воздуха должно снизиться по сравнению с прошлогодними показателями», - сказал А.Жапаров.

Tazabek