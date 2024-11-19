Реабилитационный центр «Умут-Надежда» отметил свое 35-летие

Реабилитационный центр «Умут-Надежда» отметил свое 35-летие.

Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Как сказала министр труда, социального обеспечения и миграции Жылдыз Полотова, это единственный центр, который принимает детей с самыми тяжелыми формами инвалидности.

По ее словам, благодаря усилиям центра, дети с инвалидностью находят свое место в жизни. «Например, выпускники этого центра — ребята из группы «Тумар» — сегодня представляют Кыргызстан на международных площадках. Мы очень радуемся их успехам», - сказала Жылдыз Полотова.

Глава Минтруда также остановилась на мерах, инициированных президентом Садыром Жапаровым для лиц с инвалидностью. «В последние три года наблюдается динамика в социальной сфере, размеры пособий повысились от 50% до 200%. Расширился круг лиц, которые получают услуги персонального ассистента и увеличен размер их выплат», - добавила она.

АКИpress