Ассоль Молдокматова: Было много доброго и светлого в СССР

С 12 по 15 ноября в городе Сочи прошел международный медиафорум, организованный политологическим центром "Север-Юг", "Новые технологии в креативных индустриях: медиаизмерение".

Организаторами данного мероприятия были приглашены ведущие блогеры, деятели культуры, журналисты и кинематографисты из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Беларуси, Украины и России.

За несколько дней насыщенной и интересной программы в медиа-школе, ее участники не только подружились, но и дебютировали в презентации личного бренда в меда-пространстве, что по итогам было оценено судейской коллегией, в которой приняла участие заслуженный деятель КР, РФ, вице-президент Международного Содружества Народной дипломатии, личность, за плечами которой 285 международных наград в сфере журналистики и 420 документальных фильмов, генеральный секретарь Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова Ассоль Молдокматова.

Ассоль Абдыкалыевна, какова на ваш взгляд, истинная цель этого мероприятия?

- Сегодня интернет правит массами и, если вы не представлены в социальных сетях, считайте, вы обезличены. Мы уже живем в мире, где целые поколения выросли на коротких видео и редко обращаются к текстовому контенту. Тренд на осознанное потребление усиливается с каждым днем - из-за высокой когнитивной нагрузки и ограниченного времени человека. Люди перестали бездумно серфить, хотят больше внимания уделять семье и жизни. Поэтому важно делать интересный, но одновременно качественный контент.

Важны креативные технологии и инструментарий, диалог культур и цивилизаций. Медиа всегда управляли умами и сознанием толпы, четвёртая власть. Форум -это основа для укрепления платформы, ассимиляции важной информации, безусловно развитие инициативной молодежи в сфере журналистики, связей с общественностью, продвижения в социальных сетях, блогосферы, интернет-видео и медиаменеджмента.

С точки зрения международной интеграции между участниками медиа-школы, организаторам удалось это осуществить?

- В какой-то мере, да. Собрались интересные персоналии с разной степенью компетенции, важен итог, кульминация- консолидировать силы необходимо и в медиа-пространстве, иначе мы будем сталкиваться с фейковыми новостями, которые в последнее время общество разучилось различать. Наша страна это пережила в период пограничных конфликтов, когда мы столкнулись с давлением международных новостей и фейковых взбросов.

В чем вы видите перспективы будущего?

- Искусственный интеллект вытеснит много профессий, и журналистка может войти в этот перечень. Перейдя к дискуссии на тему искусственного интеллекта и отвечая на вопрос "Как будут выглядеть редакции медиа через 5 лет?", отмечу востребованность новых специальностей, на которые смогут претендовать в том числе и нынешние журналисты. Многие будут переходить на позиции специалистов по обучению нейросетей, промт-инженеров, и это станет возможностью применить свои опыт и навыки в современных реалиях.

Вы, как медийная личность, народный дипломат, наверняка неоднократно слышали предположения о том, что Владимир Путин планирует вернуть СССР? Чисто гипотетически, такой вариант событий имеет право на существование?

- Кто хорошо знает историю, тот понимает, что многое повторяется. Развитие идёт по спирали, но всегда в новой интерпретации. Здесь в Сочи есть музей "Мега СССР", и мы вчера побывали там, так как в моей команде есть помощники, которые знают о Советском Союзе только по фото и фильмам.

Прошлась, всмотрелась в экспозиции: было много доброго и светлого в Союзе, была идеология, шкала моральных ценностей. Уверена, на основе прошлого опыта мы все сделали выводы, но сегодня у каждой страны есть свой самостоятельный и независимый путь укрепления своей государственности и развития, поэтому важно извлечь опыт, навыки и не сделать ошибок, которые были в прошлом.

Вы в жюри и наверняка сегодня чётко знаете, кто из участников для вас был наиболее интересен с точки зрения политической эрудированности?

У каждой страны высокие компетенции и в то же время национальное отличие: темы рознятся. Невозможно сравнивать политическую эрудированность, так как темы и боль реалий бытия у всех разные: одни отстаивают территориальную целостность, другие отображают геополитический вопрос, другие поднимают вопрос экологии, синтетических наркотиков и все темы крайне важные, актуальные на сегодняшний день. Аналитике подлежит, сравнению -нет.

В рамках данного форума, какие минусы и плюсы вы можете отметить и какие бы вы внесли коррективы?

- Насыщенная программа, налажен диалог журналистов, блогеров, это замечательная работа команды Анжелики Трапезниковой. Прекрасный город Сочи, наполненный красотами природы. Чистота повсюду, а это редкость для курортного города и наглядный пример для работы муниципалитетов других городов. Много музеев, следовательно и тем для написания громадье. Благодарю организаторов за высокий уровень проведения, встречи. Буду рада, если в графике в следующий раз останется люфт для прогулок по берегу Чёрного моря и посещений музеев.

Вы видите будущее у этого проекта?

-Уверена, что организаторам медиа-форума удастся расширить масштабы, горизонты и объединить журналистов не только СНГ, но и со всего мира, которые захотят поделиться с нами своими решениями и нам сообща удастся сформировать журналистику завтрашнего дня.

Какие воспоминания о данной поездке вы заберёте с собой?

-Теплота, свет, дружественный диалог. На сессиях мы обсудили будущее медиа СНГ в эпоху искусственного интеллекта, тренды и борьбу форматов, фактчекинг и верификацию контента, единый культурный медиакод и транснациональные медиапроекты. Форум "Креативные технологии в медиа" объединил специалистов в области кино, игр, медиа, технологических и креативных индустрий для поиска нового баланса между коммерческими целями и общественными интересами, возможностями машин и способностями людей, а это важный запрос общества, на которые журналисты должны знать ответы. Внесла предложение о проведении форума в солнечном Кыргызстане.

Беседовала София Березовская

URL: https://www.vb.kg/440899