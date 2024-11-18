США поддерживают открытие новой швейной фабрики в Кыргызской Республике

Бишкек, "Саясат.kg". В церемонии открытия приняли участие Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и директор миссии USAID в Кыргызской Республике Сара Верт.

Компания «Евразия Групп» официально открыла новую швейную фабрику в селе Кашгар-Кыштак Кара-Сууйского района при поддержке Правительства США через Агентство США по международному развитию (USAID). Ожидается, что предприятие создаст 600 рабочих мест на местном уровне и расширит присутствие Кыргызской Республики на мировых рынках.

В церемонии открытия приняли участие Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и директор миссии USAID в Кыргызской Республике Сара Верт.

Швейная фабрика является частью широкого текстильного и швейного комплекса с общим объемом инвестиций более 27 млн. долларов США. «Евразия Групп» инвестировала более 3,4 млн. долларов США в новое предприятие, а USAID оказало техническую помощь для улучшения качества продукции, создания более эффективных производственных процессов, создания веб-сайта и организации фэшн хакатона.

После полной эксплуатации фабрика планирует экспортировать свою продукцию на Ближний Восток и в Северную Африку, в Европейский Союз и Содружество Независимых Государств. В настоящее время на предприятии работают более 160 швей, и оно активно расширяет свою деятельность.