Депутат подсказал, как Минсельхоз может помочь производителям мяса

В Кыргызстане убойные цеха не оснащены очистными сооружениями, соответствующими стандартам экологической безопасности.

Об этом сегодня, 18 ноября, на заседании комитета по аграрной политике сообщил депутат Акбокон Таштанбеков.

По словам директора ветеринарной службы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Улугбека Кожобергенова, в республике функционируют 169 убойных цехов, соответствующих международным стандартам. Около 20 цехов приостановили деятельность по предписанию ветеринарной службы. С января по сентябрь было забито около 170 тыс. голов крупного рогатого скота.

Кожобергенов добавил, что примерно в 80% цехов есть очистные сооружения. Однако, по данным депутата Акбокона Таштанбекова, это не так. Он рассказал, что к нему неоднократно обращались производители мяса, которые жаловались на дороговизну очистных сооружений.

"Ни в одном из этих цехов нет очистных сооружений. Вы сами видели, как должны выглядеть полноценные очистные сооружения? Этот блок должен быть больше самой бойни, в нем должно быть несколько модулей очистки. По моим данным, такое сооружение есть только на одном предприятии в Балыкчы, а остальные небольшие цеха не могут себе этого позволить", - сказал депутат.

Таштанбеков отметил, что ведомство должно отойти от карательной политики, наказывая производителей за несоответствие требованиям, и помочь им оснастить цеха.

"Нельзя все время налагать штрафы. Это никак не поможет. Мы должны помогать производителям, создавая условия для того, чтобы они могли нарастить экспорт. Например, в настоящее время арабы не покупают наше мясо, так как им нужна халал-продукция. И вместо того чтобы помочь отечественным производителям, мы только пинаем их", - сказал депутат.

Он предложил Минсельхозу, в частности ветеринарной службе, обратить внимание на программы по защите экологии.

"В политике по защите экологии нет ни одной программы, которая предусматривала бы создание очистных сооружений в убойных цехах, хотя промышленные загрязнения оказывают непосредственное влияние на экологию. Предлагаю вам проработать вопрос в этом направлении, ведь программы по защите экологии, различные экологические фонды хорошо финансируются", - предложил депутат.



URL: https://kaktus.media/512995