МВД Кыргызстана опровергло информацию о протестах в Караколе и Кочкоре

В ведомстве также призвали пользователей соцсетей воздерживаться от распространения ложной информации.

В Министерстве внутренних дел Кыргызстана сообщили, что распространяемые в социальных сетях видеоролики об акциях протеста в Караколе (Иссык-Кульская область) и Кочкоре (Нарынская область) не соответствуют действительности.

Сегодня, 17 ноября, в Сети появились сообщения о якобы собирающихся людях для участия в протестах. Однако в МВД подчеркнули, что на данный момент в Караколе и Кочкоре не зафиксировано массового скопления граждан, а обстановка в этих регионах остается стабильной.

В ведомстве также призвали пользователей соцсетей воздерживаться от распространения ложной информации. Нарушителям грозит привлечение к уголовной ответственности за распространение фейковых данных.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/311403/