Врач-психиатр из Бишкека стала участницей чемпионата мира по пауэрлифтингу

По словам моей собеседницы, она - врач-психиатр по профессии, в спорт пришла относительно недавно.

Верно говорят: внешность обманчива. Смотришь – хрупкая с виду женщина, но оказывается, Алтынай Сыдыкбекова - мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. В 2023 году на Кубке мира поставила рекорд на подъеме на бицепс.

Мы познакомились с ней на прошедшем чемпионате мира по пауэрлифтингу в Бишкеке и, конечно, я не мог не взять у нее интервью. Уж очень неординарной личностью оказалась Алтынай Сыдыкбекова.

Масштабный турнир, организованный Федерацией пауэрлифтинга WPC/AWPC, WPSO/WPSO-A, собрал участников из 14 стран. На помосте в Бишкеке за победу боролись сильнейшие спортсмены – из России, Казахстана, Монголии, Туркменистана, Азербайджана, Индии, Кыргызстана и других.

По словам моей собеседницы, она - врач-психиатр по профессии, в спорт пришла относительно недавно. Пауэрлифтингом начала заниматься лет семь назад, из которых только три года – на профессиональном уровне. Вряд ли кто мог тогда представить ее участницей мировых турниров, да, наверное, и она сама тоже.Теперь же эта хрупкая женщина приседает со штангой, вес которой не каждый мужчина может осилить.

- Алтынай Аскарбековна, какие упражнения вы выполняете на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Бишкеке?

- Я представляю команду "Миллениум" из Кыргызстана и на чемпионате мира по пауэрлифтингу приседаю в наколенниках и делаю строгий подъем на бицепс.

- Вы довольны организацией турнира?

- Я довольна проведением турнира, в этом году появилось немало новшеств. К примеру, чемпионат поддержало больше спонсорских фирм, установлены дополнительные призы. По сравнению с предыдущим чемпионатом на этот раз приехало больше участников.

- Как вы оцениваете свои шансы?

- Надеюсь на призовые места. Здесь много хороших спортсменов и пусть победит достойный. Тем и интересен спорт, в честной борьбе побеждает сильнейший.

- Что вам дал пауэрлифтинг?

- Спорт дисциплинирует, мотивирует достигать цели, быть решительной и даже в какой-то степени рисковать. Психология спорта применима к любой сфере жизни, особенно там, где нужно проверить себя на прочность, свои возможности и способности.

- Многие мужчины говорят, что женщинам нежелательно заниматься силовыми видами спорта. Что вы им бы возразили?

- Я считаю, что это древнее заблуждение. Изначально у человека - будь-то мужчина или женщина - много возможностей и скрытых ресурсов. Мы даже не знаем, на что способен человеческий организм. Считаю, что можно добиваться результатов, несмотря ни на что. Были бы только желание и мотивация.

Что касается меня, то спорт помогает мне в работе. Он для меня как отдушина. Многим своим пациентам я предлагаю в качестве лечебной физкультуры или реабилитации заниматься спортом. И как доктор посетую всем: находите время на занятия спортом, поскольку он делает нас крепче и физически, и психологически перед ежедневными стрессовыми ситуациями.

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