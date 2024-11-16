В селе Октябрьское государству возвращен детский сад

ГКНБ КР продолжаются мероприятия по возврату незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на баланс государства.

ГКНБ КР в селе Октябрьское Аламудунского района возвращен государству детский сад общей площадью 1,236 га и оценочной стоимостью 101 млн. 843 тысяч сомов., сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 2000 году решением Арбитражного суда АО "Эдельвейс-трикотаж" было признано банкротом с последующей ликвидацией, в связи с чем, указанный детский сад с прилегающей территорией был передан на баланс Октябрьского айыл окмоту. Однако, в настоящее время отмеченный социальный объект находился в частной собственности и использовался не по назначению (перепрофилирован под швейный цех).

В 2008 году несмотря на существующие нормативно-правовые акты, запрещающие отчуждение социальных объектов инфраструктуры, детский сад незаконно был передан в частную собственность и перепрофилирован под производственный объект.

30 сентября 2024 года собственники указанного объекта недвижимости, осознав незаконность владения имуществом, на добровольной основе передали детский сад на баланс айыл окмоту села Октябрьское Аламудунского района.

ГКНБ КР продолжаются мероприятия по возврату незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на баланс государства.

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