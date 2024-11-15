Местные выборы. За порядком будет следить более 15 тысяч милиционеров

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков отметил, что общественно-политическая ситуация в республике стабильная.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в формате видеосвязи провел заседание Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационно-технических вопросов, подготовки и проведения выборов депутатов местных кенешей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В работе заседания приняли участие представители управления по подготовке решений президента и кабинета министров, Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов, министерств и ведомств, полномочных представительств президента в областях, мэры Бишкека и Оша.

Председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова представила информацию о ходе подготовки к выборному процессу. Министр внутренних дел Улан Ниязбеков отметил, что общественно-политическая ситуация в республике стабильная.

По его словам, во время выборов за общественным порядком по всей стране на 2 тысячах 443 избирательных участках будут следить более 15 тысячи сотрудников милиции.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров дал ряд поручений государственным органам, в том числе касающихся обеспечения избирательных прав граждан, поддержания общественного порядка, мониторинга явки избирателей, создания соответствующих условий для граждан на избирательных участках. По его словам, по итогам проведения данной работы будет дана оценка деятельности руководителей госорганов.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.



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