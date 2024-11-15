В больницу поступили супруги с ножевыми ранениями. Женщина умерла, а ее муж в реанимации

В Бишкеке семейная ссора закончилась смертью, сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

Примерно в 07:40 15 ноября в милицию позвонили из больницы и сообщили о том, что к ним доставили Н.А., 1997 года рождения, с множественными колото-резанными ранами, которая скончалась, не приходя в сознание.

В рамках доследственной проверки в больницу прибыла следственно-оперативная группа Ленинского РУВД. Они установили, что в одном из частных домов по ул.Шералиева поругались супруги. В итоге обоих с ножевыми ранениями доставили в больницу родственники.

Муж покойной А.Р., 1990 года рождения, находится в реанимации. Возле палаты находятся сотрудники милиции.

Следствие продолжается.

АКИpress