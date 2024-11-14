Акаева чествует московская интеллигенция…

Бишкек, "Саясат.kg". Личность Акаева всегда вызывал большой интерес, а также неприкрытое уважение и любовь в среде ученой молодежи.

В Москве, в большом зале МГУ, состоялся юбилейный концерт в честь 80-летия Аскара Акаева, первого президента независимого Кыргызстана.

Юбилейное торжество состояло из нескольких разделов, рассказывающих о всех этапах жизни и деятельности юбиляра, на широком экране слайды, посвященные его научным открытиям, приходе к власти, смелым реформам на посту президента…

В рамках неофициальной части состоялся концерт, где выступили такие звезды как Николай Ерохин, Аскар Абдразаков, признанный скрипач в мире Никита Борисоглебский, прозвучали классические произведения в исполнении симфонического оркестра МГУ.

Другим подарком юбиляру стало выступление наших соотечественников - будущих звезд эстрады Каныкей Тумаковой и Эрлана Борошева, которые в данный момент являются студентами в России. В кругу собравшихся в честь юбилея Аскара Акаева царила совершенно удивительная атмосфера доброты и совершенного взаимопонимания между поколениями - Учителя и его молодых учеников-интеллектуалов, будущих ученых, пытливых умов…

Личность Акаева всегда вызывал большой интерес, а также неприкрытое уважение и любовь в среде ученой молодежи.

«Наш профессор!» - с этими словами московские студенты и наши соотечественнику выстраивались в длинную очередь, чтобы пожать Учителю руку, пожелать ему долгих лет и, конечно, сделать памятные фото.

Аскара Акаевича еще долго находился в окружении своих преданных «фанатов», которые не жалели эпитетов, чтобы выразить свое уважение и восторг профессору, по их мнению «великому и непревзойденному» в плане быть доступным и в то же время таким инновационно продвинутым, мысли которого опережают время …