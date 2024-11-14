Никто не верил, что в Жалал-Абаде появится битумный завод, а мы его уже запустили, - Акылбек Жапаров

По словам главы кабмина, битумный завод в Жалал-Абадской области поможет удовлетворить внутренние потребности в битуме.

Никто не верил, что в Жалал-Абаде появится битумный завод, а мы его уже запустили. Об этом сегодня, 14 ноября, на экскурсии для депутатов Жогорку Кенеша на выставке спецтехники в Бишкеке рассказал председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.

По словам главы кабмина, битумный завод в Жалал-Абадской области поможет удовлетворить внутренние потребности в битуме.

«Битумный завод в Жалал-Абаде будет производить 12-15 тыс. тонн битума в год. Также НПЗ «Джунда» к концу следующего года обеспечит производство 50 тыс. тонн битума, а к концу 2026 года этот показатель достигнет 100 тыс. тонн. Таким образом, мы полностью покроем свои потребности», - пояснил он.

Акылбек Жапаров добавил, что созданы все условия для строительства дорог.

«Битум теперь мы производим, песок и щебень у нас есть, а также мы закупили технику для строительства дорог. Приказ президента о строительстве дорог до всех сел будет выполнен. Теперь не будет, как раньше, когда строили 300 метров дороги в год, мы будем строить дороги от одного села до другого», - подытожил он.

Tazabek