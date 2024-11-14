Когда выгоднее всего взять отпуск в Кыргызстане в 2025 году? Советы для планирования отдыха и максимизации отпускных

Бишкек, "Саясат.kg". Почему количество рабочих дней влияет на отпускные?

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Данный обзор подготовлен компанией HeadHunter Кыргызстан на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте HeadHunter (headhunter.kg).

В 2025 году в Кыргызстане предусмотрено 247 рабочих дней. Сравним с другими странами: в Узбекистане ожидается 254 рабочих дня, в Казахстане - 246 и в России – 247.

Наиболее выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

С точки зрения отпускных выплат, самые подходящие месяцы для отпуска — июль, октябрь и декабрь. В этих месяцах наибольшее количество рабочих дней (по 23), что положительно скажется на сумме отпускных выплат. Больше рабочих дней в месяце означает, что отпускные будут начисляться исходя из большего числа рабочих часов, что увеличит итоговую сумму.

Почему количество рабочих дней влияет на отпускные?

Секрет в том, как рассчитываются отпускные выплаты. Базой расчета является средний дневной заработок, который напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем больше таких дней, тем выше будет итоговая сумма отпускных. Поэтому выбор месяца с высоким количеством рабочих дней становится выгодным решением, особенно для тех, кто хочет получить максимальную выплату.

Наименее выгодные месяцы для отпуска

Для тех, кто ориентирован на размер отпускных, март и ноябрь станут самыми невыгодными месяцами. В них всего 18 рабочих дней, и брать отпуск в этих месяцах — значит рассчитывать на более скромные выплаты. В феврале и мае – по 19 рабочих дней, что также делает их не самыми выгодными для отпускных.

При планировании отпуска работники сталкиваются с дилеммой: увеличить продолжительность отпуска, примыкая к праздничным дням и выходным, или выбрать месяц с наибольшим количеством рабочих дней для максимальных выплат. Присоединение отпуска к праздникам позволяет сэкономить на отпускных днях и сделать отдых более продолжительным. Однако в таком случае можно потерять в размере отпускных, поскольку количество рабочих дней в месяцах с праздниками ниже. Поэтому при планировании следует заранее определить, что важнее: длительный отдых или размер отпускных выплат.

Если в 2025 году приоритетом станет максимальная отпускная сумма, то оптимальные месяцы для отдыха — это июль, октябрь и декабрь. А если хочется удлинить отпуск, лучше ориентироваться на март и ноябрь, подгадав его к праздничным дням. Сбалансировать эти варианты можно, чередуя отдых в более и менее выгодные месяцы.

Менеджер по маркетингу и PR:

Махмудова Рахима