Владельцам домов на дачных участках в Чуйской области будут выдавать техпаспорта

Он отметил, что условия в садоводческих хозяйствах не соответствуют населенному пункту — улицы узкие и социальных объектов нет.

Владельцам домов, построенных на дачных участках в Чуйской области, решили выдавать техпаспорта. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил директор Службы земельных ресурсов Асылбек Сатывалдиев.

Он отметил, что условия в садоводческих хозяйствах не соответствуют населенному пункту — улицы узкие и социальных объектов нет.

«Но мы совместно с депутатом Аманканом Кенжебаевым и председателями дачных участков провели несколько собраний. Многие просили, чтобы дачи не преобразовывали в населенный пункт, а дали возможность устроить детей в школы, детские сады, право участвовать в выборах. Поэтому мы совместно с членами аграрного комитета парламента решили сделать технические паспорта жителям дачных участков. После того как они с этим документом пропишутся в ЦОНе, они смогут обустраивать детей в школьных и дошкольных учреждениях», — сказал Асылбек Сатывалдиев.

Ранее Аманкан Кенжебаев просил власти принять политическое решение по дачным участкам в Сокулукском районе Чуйской области.



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