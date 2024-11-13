Строительство 9 школ Россией будет в 3 этапа, в 2025 году работы начнутся в Бишкеке, Караколе и Баткене, - Минобразования

9 школ будут построены поэтапно, первыми в очереди в 2025 году стоят города Бишкек, Каракол, Баткен.

Через какое время после ратификации соглашения с ЕАБР о строительстве 9 кыргызско-российских школ в Кыргызстане начнутся работы, спросил депутат Илимбек Кубанычбеков (Кара-Суйский округ) 13 ноября на заседании Жогорку Кенеша.

Парламент во втором чтении рассматривал проект закона «О ратификации Соглашения о гранте между Кыргызстаном и Евразийским банком развития, подписанного 23 июля 2024 года в городе Бишкек», которым правительство РФ построит 9 школ в Кыргызстане.

По словам заместителя министра образования и науки Бекжана Супанадиева, 9 школ будут построены поэтапно, первыми в очереди в 2025 году стоят города Бишкек, Каракол, Баткен.

АКИpress