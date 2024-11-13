ГКНБ: В собственность государства возвращено здание бывшего «Электро-технического завода»

Бишкек, "Саясат.kg". ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и возврату на баланс государства незаконно приватизированных земельных участков и предприятий.

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках реализации второго этапа общенациональной компании по борьбе с коррупцией в государственных органах власти, в собственность государства возвращено здание бывшего «Электро-технического завода», расположенного в г. Каракол, с общей полезной площадью 4640,07 кв.м. и с прилегающим земельным участком мерою 9970,90 кв.м., стоимостью 252 млн. 407 тыс. сомов.

ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и возврату на баланс государства незаконно приватизированных земельных участков и предприятий.