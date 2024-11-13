Кыргызские, узбекские и турецкие кинематографисты создадут совместный фильм

Следует отметить, что этот проект – первая совместная работа кинематографистов трех стран.

Представители кинематографии Кыргызстана, Узбекистана и Турции 9 ноября текущего года в Ташкенте провели встречу и подписали меморандум о реализации совместного кинопроекта.

Меморандум подписали Директор департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Улан Адамалиев, директор Департамента кинематографии Министерства культуры и туризма Турции Бирол Гювен и директор Агентство кинематографии при Министерстве культуры Республики Узбекистан Шухратулло Ризаев.

Данный Меморандум был подписан в целях реализации Соглашения о совместном производстве аудиовизуальной продукций между Кыргызстаном и Турцией, который был подписан 5 ноября 2024 года в рамках одиннадцатого саммита Организации Тюркских государств в Бишкеке. Следует отметить, что этот проект – первая совместная работа кинематографистов трех стран. Ранее между Кыргызстаном и Узбекистаном были подписаны несколько Меморандумов о совместном производстве фильмов, а с Турцией впервые планируется снять совместный фильм.

Согласно трехстороннему меморандуму, первым совместным фильмом кыргызских, узбекских и турецких кинематографистов станет спортивная драма, воспевающая дружбу, братство и единство наших народов

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