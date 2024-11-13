«Планировали беспорядки и захват власти». МВД сообщило о задержании бывшего заместителя генпрокурора и его подельников

Пресс-служба МВД сообщила, за что был задержан бывший заместитель генерального прокурора Адыл уулу Кубан.

Сотрудники ГУУР МВД получили информацию о неком ОПГ, которая готовила массовые беспорядки с целью захватить власть. У каждого участника преступной группировки были распределены роли: организаторы, пособники, финансисты и исполнители.

По данным ГУУР, подозреваемые планировали в пригороде Бишкека провести национальные спортивные игры, где должны были прозвучать призывы к насилию и антиконституционные призывы, чтобы в дальнейшем захватить власть в день выборов в местные кенеши — 17 ноября 2024 года.

В связи с чем Следственное служба МВД возбудила уголовное дело по ст.36-278 ч.1 («Приготовление к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, либо оказанием вооруженного сопротивления представителям власти») УК КР.

По подозрению были задержаны:

- уроженец Жалал-Абадской области, бывший заместитель генерального прокурора Адыл уулу Кубан. По версии следствия, основной организатор, в задачу которого входило финансовое обеспечение, связь с правоохранительными органами, передача добытой информации об их действиях, распределение ролей и координация при массовых беспорядках и захвате власти;

- уроженец Ошской области, гражданин иностранного государства К.А.О., 1987 года рождения. По версии следствия, участник боевых действий на территории иностранного государства, в его задачи входило: подбор физически подготовленных лиц, вербовка и инструктаж, закупка алкогольных напитков, продовольствия и скотины, отслеживание действий правоохранительных органов во время массовых беспорядков и передача информации организаторам и координаторам.

У него нашли гранату с запалом, патроны, три квадрокоптера, тепловизор, оптический прицел с дальномером.

- уроженец Ошской области, гражданин иностранного государства А.у.М. По версии следствия, он прибыл в Кыргызстан вместе с К.А., для помощи в проведении массовых беспорядков.

При задержании у него обнаружили: пистолет неустановленной марки со стёртыми номерами и патронами к нему, 5,7 граммов гашиша.

- гражданин иностранного государства М.М.Т. По версии следствия, является участником боевых действий на территории иностранного государства, прибыл в Кыргызстан вместе с другом К.А., для помощи в проведении массовых беспорядков, специалист по работе с дронами, имеет навыки изготовления и применения взрывных устройств.

- уроженец Чуйской области Б.Т.Н. По версии следствия, организатор и координатор. Он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, спонсировал и вербовал вышеуказанных лиц для проведения массовых беспорядков, распространял провокационные видеоролики и ссылки по мессенджерам, в задачу которого входило финансирование и нахождение деструктивных элементов, ранее судимых лиц и иных лиц, готовых финансировать указанные противозаконные действия;

- уроженец Чуйской области, гражданин К.Д.С. Он неоднократно судим за совершение разбойного нападения, незаконное хранение оружия, краж и сбыт наркотического вещества. По версии следствия, в его задачу входило проведение сбора участников под видом спортивных мероприятий путем агитации и финансирования, должен был направить толпу к дому правительства;

- уроженец Чуйской области Ч.А.С. По версии следствия, организатор и координатор. Он является приближенным Б.Т. по вопросам организации, распределение ролей и денежных средств, проплаты завербованных лиц и провокации толпы

«На складе обнаружили 1000 бутылок водки для спаивания толпы, 2000 бутылок минеральной воды, 1 тонна риса, 1 лошадь для забоя и продукты для приготовления плова участникам массовых беспорядков», - отметили в МВД.

Им предъявлено обвинение по следующим статьям:

- ст.41 ч.2, 36, 278 ч.1 («Организация к приготовлению массовых беспорядков»);

- ст.261 ч.1 («Создание организованной группы»);

- ст.263 ч.2 («Финансирование организованной группы»);

- ст.326 («Покушение на насильственный захват власти»);

- ст.256 ч.1 («Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства») УК КР.

Они водворены в СИЗО-1 до 10 января 2025 года. Ведется следствие.

АКИпресс