Безвизовый режим для владельцев служебных паспортов просит МИД КР у Швейцарии

По данным ведомства, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в консульской сфере.

Директор консульского департамента МИД Кыргызстана Сейтек Жумакадыр уулу встретился с консулом посольства Швейцарии в КР Кристофом Годином.

По данным ведомства, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в консульской сфере.

«Сейтек Жумакадыр уулу проинформировал, что Кыргызская Республика придает важное значение заключению соглашений с иностранными государствами по вопросам взаимной отмены визовых требований и облегчения пребывания граждан КР за рубежом, и выразил просьбу о рассмотрении предложения кыргызской стороны о заключении дополнительного протокола к двустороннему соглашению о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов в части включения и владельцев служебных паспортов», — говорится в сообщении.

Напомним, соглашение между правительствами двух стран о взаимном освобождении от визы владельцев дипломатических паспортов подписано 20 сентября 2016 года в Нью-Йорке.

Посольство Швейцарии в Кыргызской Республике уполномочено выдавать визы следующим странам: Французская Республика, Эстония, Латвия, Польша, Чешская Республика, Словакия, Словения.



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