С 1 января государство начнет выплачивать пособия за рождение детей, - Ташиев

К.Ташиев: с 1 января начнем выплачивать пособия за рождение ребенка

С 1 января в Кыргызстане государство начнет выплачивать единовременные пособия за рождение детей. Об этом заявил заместитель председателя Кабинета министров—глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.



11 ноября Ташиев встретился с семьей из города Ош, где родилась тройня. Он вручил им сертификат от трехкомнатной квартиры и 500 тыс. сомов от имени президента Садыра Жапарова. У семейной пары 7 детей.



«Если у вас сейчас 7 детей, можно и 10. Мы уже принимаем закон, и если его утвердят, с 1 января начнем выплачивать пособия за рождение ребенка», - сказал он на встрече.

Ранее Ташиев сообщал, что выплаты будут составлять: 100 тыс. сомов за четвертого ребенка, 600 тыс. — за пятого, 1 млн — за седьмого, 1,5 млн — за восьмого и девятого, 2 млн — за десятого ребенка.

