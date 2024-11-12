ВНИМАНИЕ: В Кыргызстане проходит Акмулинская Олимпиада по русскому языку

Бишкек, «САЯСАТ.KG”. Итоги Олимпиады будут объявлены до 20 ноября 2024 года.

Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы объявляет о запуске Акмуллинской Олимпиады по русскому языку для граждан Кыргызской Республики.

Олимпиада реализуется при поддержке Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» и Министерства просвещения Российской Федерации. Олимпиада предназначена для старшеклассников Кыргызской Республики, Олимпиада проходит по всей территории Кыргызстана, чтобы обеспечить равные возможности для участия старшеклассников из всех областей.

Во время встреч для обучающихся проводят профориентационные мероприятия, которые помогут им в выборе будущей профессии.

Итоги Олимпиады будут объявлены и опубликованы на сайте до 20 ноября 2024 года. Призеры Олимпиады получат ценные призы, а также примут участие в IV Международной летней образовательной школе для иностранных абитуриентов, которая пройдет в Уфе в августе 2025 года.

С 11 по 13 ноября 2024 года Олимпиада будет проходить в г. Бишкек, в Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областях Кыргызской Республики. Олимпиада станет отличной возможностью для знакомства с российским образованием, а также для повышения интереса к изучению русского языка среди учащихся Кыргызской Республики.

Приглашаем всех заинтересованных присоединиться к этому значимому событию!