Врачи призывают прививать детей против гриппа и ОРВИ

Согласно приказу Министерства здравоохранения в поликлиниках идет вакцинация против гриппа и ОРВИ.

Об этом сегодня в эфире «Биринчи радио» сообщила врач-педиатр Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Бейшегуль Дамирбекова.

Врач рассказала, какую первую помощь необходимо оказать ребенку в домашних условиях.

«Среди больных детей также есть новорожденные и груднички. Они заражаются от других детей в семье. Для детей до одного года есть отдельное отделение. Если у новорожденных обнаружите кашель или сопли, то не нужно сидеть и ждать, пока повысится температура. Нужно сразу ребенка везти к семейному врачу. Почему мы призываем сначала отправиться на осмотр к семейному врачу, потому что этот врач знает больше о ребенке, так как сразу после выписки из роддома, знает какие прививки получил ребенок, есть ли у него аллергия, сколько веса прибавил и т.д», - отметила она.

По словам Дамирбековой, если у ребенка повышенная температура, то необходимо дать ему жаропонижающее лекарство и обильное питье.

«Не нужно кутать ребенка, даже если у него холодные руки и ноги, необходимо одеть в легкую одежду. Лекарство действует не сразу, в течение 30-40 минут. В случае, если температура будет держаться, появится одышка и рвота, можно обратиться и в Городскую инфекционную больницу, которая тоже работает круглосуточно. Если это вирусная болезнь, как правило, надо лечиться там», - сказала она.