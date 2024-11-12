В Кыргызстане ужесточают наказание за пьяное вождение. В МВД подготовили закон

В Кыргызстане ужесточают наказание за пьяное вождение. В МВД подготовили закон

В Кыргызстане вновь предлагают ужесточить наказание за управление авто в нетрезвом виде, сообщил корреспонденту 24.kg начальник пресс-службы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Байказы Атикул уулу.

По его словам, соответствующий документ разработало и уже вынесло на общественное обсуждение МВД КР.

Согласно действующему законодательству, за управление авто в состоянии алкогольного опьянения водителя лишают водительского удостоверения сроком на один год. МВД предлагает лишать права на два года. В случае повторного нарушения прав могут лишить уже на четыре года. Кроме того, авто нарушителя будет временно конфисковано.

«Новое наказание предусмотрено и для тех водителей, которые отказываются пройти медицинское освидетельствование в наркологии — лишение водительского удостоверения сроком на два года. Сейчас за отказ от освидетельствования налагается арест на трое суток», — отметил Айтикул уулу.

Правки в законопроект также предусматривают арест на 10 суток за управление авто в нетрезвом виде и без водительского удостоверения. Но арест не будет распространятся на людей с инвалидностью I и II групп, беременных женщин, женщин старше 55 лет и мужчины от 60 лет. Для них будет предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов.

Кроме того, законопроект предусматривает задержание на 10 суток для граждан, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения без водительских прав или вовсе без прав на вождение. В то же время мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, лица с инвалидностью I и II группы, а также беременные женщины за это нарушение не будут задержаны, но будут оштрафованы на 20 тысяч сомов.