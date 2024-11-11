Штормовое предупреждение. На юге Кыргызстана ожидаются заморозки

По прогнозам Гидрометеорологической службы, 13-14 ноября ожидается нестабильная погода.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В большинстве районов периодически пройдут дожди и снег, в предгорьях и горных районах ожидается снег. Днем 13 ноября в некоторых районах Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областей, а ночью 14 ноября — в некоторых районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей ожидаются сильные осадки.

Местами ожидается туман. Скорость западного ветра в отдельных районах может достигать 15-20 метров в секунду, на западной акватории озера Иссык-Куль — до 18-23 метров в секунду. В предгорных и горных районах дороги будут покрыты льдом, ожидается гололедица.

Такая нестабильная погода затруднит работу автотранспорта, энергетического и коммунального секторов, а также содержание скота на пастбищах.

15-16 ноября в долинах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ожидаются заморозки до −1...-3 градусов.

Ведомство предупреждает, что такие заморозки опасны для овощей, выкопанного и некрытого картофеля.