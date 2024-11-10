В Бишкеке завершили капитальный ремонт улицы Горького

В Бишкеке завершили капитальный ремонт дороги по улице Горького.

Дорога полностью открыта для движения транспорта, сообщили в мэрии.

Так, улицу Горького планировалось отремонтировать от проспекта Ч.Айтматова до улицы 7 Апреля. Но в связи с тем, что в 2025 году мэрия города Бишкек планирует строительство развязки на пересечении улицы Горького и улицы 7 Апреля, на небольшом участке до улицы 7 Апреля не провели ремонтные работы.

Отметим, что капитальный ремонт улицы Горького начали 29 июля 2024 года.