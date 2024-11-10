Власти Кыргызстана выделяют гостелеканалам более 1,5 миллиарда сомов на 2025 год

Власти Кыргызстана выделяют государственным телеканалам более 1,5 миллиарда сомов на 2025 год.
Такие данные содержатся в гражданском бюджете следующего года.
Уточняется, что 1 миллиард 506 миллионов сомов планируют выделить в 2025-м государственным телеканалам из республиканского бюджета.
Финансирование получат:
- Национальная телерадиокорпорация получит — 1 миллиард 113,3 миллиона сомов;
- областные телерадиокомпании при НТРК — 119,5 миллиона сомов;
- межгосударственная телерадиокомпания «Мир» — 60,7 миллиона сомов;
- государственная телерадиокомпания «ЭлТР» — 212,8 миллиона сомов.