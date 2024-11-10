Власти Кыргызстана выделяют гостелеканалам более 1,5 миллиарда сомов на 2025 год

Власти Кыргызстана выделяют государственным телеканалам более 1,5 миллиарда сомов на 2025 год.

Такие данные содержатся в гражданском бюджете следующего года.

Уточняется, что 1 миллиард 506 миллионов сомов планируют выделить в 2025-м государственным телеканалам из республиканского бюджета.

Финансирование получат: