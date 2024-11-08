Предлагаемый законопроект будет силой, которая упорядочит деятельность религиозных организаций в стране - экс-муфтий Замир Ракиев

Предлагаемый законопроект будет силой, которая упорядочит деятельность религиозных организаций в стране - экс-муфтий Замир Ракиев

Предлагаемый законопроект будет силой, которая приведет к порядку работу религиозной деятельности в стране. Об этом журналистам сказал экс-муфтий Замир Ракиев.

По его словам, религиозные проповеди бывает слушают более 100 тыс. людей, и в таком месте обязательно должен быть установлен порядок.

“Ханафитский мазхаб, который нам передается от наших предков, и для того, чтобы закрепить его нужен этот закон. Это не значит, что нам предложили законопроект и мы сразу согласились. Было проведено около 50 собраний, все выдающиеся религиозные улемы высказали свое мнение, так как население им доверяет, они знают все вопросы и проблемы в религии. Их мнение должно учитываться. Дай Бог, данный закон позволит упорядочить нашу работу”, - отметил он.

Напомним, президент Садыр Жапаров провел совещание с религиозными деятелями для обсуждения проекта закона «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике» в новой редакции.