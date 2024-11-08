Закон о религии КР - самый либеральный во всем постсоветском пространстве

Закон о религии КР - самый либеральный во всем постсоветском пространстве

Закон о религии Кыргызской Республики - самый либеральный во всем постсоветском пространстве. Об этом сообщил журналистам помощник президента Алмамбет Шыкмаматов.

Он отметил, что состоялось последнее заседание с выдающимися религиозными деятелями и представителями муфтията.

“Мы всесторонне обсудили законопроект, по всем вопросам нашли середину. Основной целью законопроекта является установка единого порядка религиозной деятельности в стране. Много вопросов возникало по даавату, даават остается, но будет проводиться на панихидах, через интернет, социальные сети. Еще осталось пару вопросов для уточнения, и после президент внесет законопроект в парламент. В парламенте в течение месяца его обсудят и, надеемся, что в следующем году мы будем жить по новому закону”, - сказал он.