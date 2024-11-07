Никто не верил 3 года назад, что в Нарыне мы будем выпускать автомобили, - Акылбек Жапаров

Мы должны научиться делать добавленную стоимость, запуская новые предприятия.

Об этом сегодня, 7 ноября, на встрече со СМИ сообщил председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.



«Никто же не верил 3 года назад, что в Нарыне мы будем выпускать автомобили. Пожалуйста, там сейчас 4 крупных предприятия. Я недавно там был, мы заложили капсулу. Первые 4 000 машин в первом полугодии будут произведены и поставлены на внутренний рынок. В таком направлении будем идти», - добавил он.

На этапе запуска завода был подписан трехсторонний Меморандум между компанией «Джиабо», полномочным представительством президента в Нарынской области и ОАО «Кыргыз почтасы».



По итогам переговоров по открытию завода, китайские инвесторы во главе с генеральным директором компании «Джиабо» Хуаном Юнци рассмотрели земельные участки для строительства завода.



После завершения строительства начнется выпуск различных типов автотранспортных средств, включая бензиновые, электрические и газовые.

