По Кыргызстану дождь, снег — прогноз погоды на 8 ноября

Прогноз погоды по Кыргызстану на 8 ноября.

По сообщению Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Ошской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, местами в Чуйской, Таласской, Баткенской областях дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

Днем на большей части территории Чуйской области, местами в Таласской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской областях дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, в Ошской, Баткенской областях без осадков.

На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью -1…-6

днем 0…+5

Таласская область

ночью -2…-7

днем -1…+4

Баткенская область

ночью +1…+6

днем +4…+9

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью +1…+6

днем +4…+9

Иссык-Кульская область

ночью 0…-5

днем +1…+6

Нарынская область

ночью -1…-6

днем -1…+4

В городе Бишкек дождь, снег. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -3…-5°, максимальная температура воздуха днем +3…+5°.

В городе Чолпон-Ата ночью снег, днем возможен дождь, снег. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0…-2°, максимальная температура воздуха днем +3…+5°.