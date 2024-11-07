По Кыргызстану дождь, снег — прогноз погоды на 8 ноября

Прогноз погоды по Кыргызстану на 8 ноября.
По сообщению Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Ошской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, местами в Чуйской, Таласской, Баткенской областях дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.
Днем на большей части территории Чуйской области, местами в Таласской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской областях дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, в Ошской, Баткенской областях без осадков.
На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью -1…-6
днем 0…+5
Таласская область
ночью -2…-7
днем -1…+4
Баткенская область
ночью +1…+6
днем +4…+9
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью +1…+6
днем +4…+9
Иссык-Кульская область
ночью 0…-5
днем +1…+6
Нарынская область
ночью -1…-6
днем -1…+4
В городе Бишкек дождь, снег. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -3…-5°, максимальная температура воздуха днем +3…+5°.
В городе Чолпон-Ата ночью снег, днем возможен дождь, снег. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0…-2°, максимальная температура воздуха днем +3…+5°.