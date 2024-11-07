Рейтинг лучших университетов Кыргызстана озвучили в Министерстве образования
Министерство образования и науки Кыргызстана сообщило о опубликовании нового рейтинга лучших университетов Азии (QS Asia UNIVERSITY Rankings 2025).
По данным ведомства, в рейтинг вошли шесть высших учебных заведений КР:
- Кыргызско-Турецкий университет «Манас» (230-е место);
- Ошский государственный университет (260-е место);
- Американский университет в Центральной Азии (260-е место);
- Кыргызско-Российский Славянский университет имени Бориса Ельцина (333-е место);
- Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына (381-е место);
- Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова (381-е место).
«Этот результат является рекордом для нашей страны и результатом работы, проделанной за последние 2-3 года в сфере высшего профессионального образования при поддержке руководства страны», — отметил заместитель министра образования Расул Абазбек уулу.