Перенос железной дороги за пределы Бишкека прокомментировал Акылбек Жапаров

Перенос железной дороги за пределы Бишкека прокомментировал Акылбек Жапаров

Перенос железной дороги за пределы Бишкека прокомментировал журналистам глава кабинета министров Акылбек Жапаров.

По его словам, ни для кого не секрет, что железная дорога, которая проходит через центр города, создает много проблем для движения транспорта и является основной причиной заторов и пробок.

«В Бишкеке всего шесть железнодорожных переездов», — пояснил он.

Глава кабмина напомнил, что перенос железной дороги за пределы города — это инициатива мэрии Бишкека. По его данным, надо разработать технико-экномическое обоснование, и только потом приступать к обсуждению стоимости проекта и сроки его реализации.

Новую железную дорогу намерены строить только для грузовых и товарных составов, уточнил Акылбек Жапаров.

Ранее кабинет министров одобрил проект меморандума о сотрудничестве с предприятием China Road And Bridge Corporation in Kyrgyzstan. В рамках документа стороны намереваются предпринимать совместные действия для организации работы, направленной на достижение следующих целей:

развитие дорожно-транспортной инфраструктуры;

перенос железнодорожных путей, проходящих через Бишкек, за пределы территории города;

строительство новых железнодорожных путей за пределами столицы;

строительство скоростной дороги вместо железнодорожных путей, а также съездов на пересекаемые улицы...

Напомним, что о планах вынести железную дорогу за пределы столицы говорил в мае 2022 года бывший градоначальник Эмилбек Абдыкадыров на сессии БГК во время презентации стратегии развития «Бишкек-2026. Благоустроенная и зеленая столица». Тогда он отмечал, что на эти цели может потребоваться $1 миллиард.