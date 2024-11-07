Дни истории и памяти предков: обращение президента

Дни истории и памяти предков: обращение президента

Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 ноября, направил обращение к кыргызстанцам по случаю Дней истории и памяти предков.



«...Дни истории и памяти предков — это важные даты, которые напоминают нам, о наших исторических корнях: каким мы были народом, какими путями прошли наши предки на протяжении десятилетий. Государственное устройство, созданное нашими предками, пережившими испытания многовековой истории, то возрождаясь, то угасая, но тем не менее не теряло своего достойного места в истории.



Наше суверенное государство сегодня — результат мудрости, силы и героизма предков, которые с незапамятных времен охраняли и защищали кыргызскую землю.



Если обратимся к истории, то и за последние 100 лет, мы увидим, стремление наших предков к созданию суверенного, свободного, самостоятельного государства не было подавлено даже в ходе национально-освободительной борьбы, в которой погибла почти половина населения.



Они посвятили свою жизнь борьбе за свободу своего народа, тому подтверждением послужило событие Уркуна 1916 года, последующая за ним Октябрьская революция, создание Кара-Киргизской автономной области, затем образование Киргизской ССР. В течение этого периода наши предки стали жертвами сталинских репрессий, пережили Вторую мировую войну, и благодаря их героизму и стойкости обрели современный независимый Кыргызстан. Поэтому, следуя по стопам предков, достойно передать оставшееся от них наследие будущим поколениям — наш главный долг!

В связи с этим в текущем году мы отметили важное событие в истории государства — 100-летие со дня образования Кара-Киргизской автономной области. В рамках празднования мы открываем сотни новых предприятий социально-экономической направленности по всей стране. Эти действия представляют собой наш верный шаг к дальнейшему экономическому росту и укреплению нашей независимости.



Кроме того, мною подписан указ «Об отцах-основателях современной кыргызской государственности (Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев)». Это доброе напоминание о том, чтобы каждый кыргызский гражданин знал и помнил, какими трудными путями за последние 100 лет шло становление нашей государственности, сколько за это погибло наших предков.



Уважаемые соотечественники!



Всегда помня об отцах-основателях нашей государственности, мы должны передать молодым поколениям память и всю правду о славной истории кыргызов, которая станет ключом к светлому будущему. Познавая свои корни, свою историю наша нынешняя молодежь будет твердо и уверенно шагать в будущее и посвятит свои знания, опыт, жизнь тому, чтобы Кыргызстан всегда был свободной, независимой и развитой страной. Пусть память предков всегда дает нам силы, вдохновение! Пусть наше полиэтническое единство станет ядром светлого будущего для Кыргызстана!", — говорится в тексте.