Эрдоган обозначил, какие страны готовы перейти на единый тюркский алфавит

Эрдоган обозначил, какие страны готовы перейти на единый тюркский алфавит

Общий алфавит тюркских государств выведет нас и нашу судьбу на шаг вперед, сказал президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 ноября на саммите Организации тюркских государств в Бишкеке.



Он отметил, что стоит усилить старания и силы в этом направлении.



«Преодолев все трудности и исключив проблемы между собой, мы сможем вместе посеять историческое семя тюркского мира. Я верю в это», - обратился Эрдоган к коллегам.



По его словам, ранее Совет аксакалов разработал тюркский алфавит из 34 букв. «Считаю, что необходима трансформация, если мы будем сотрудничасть в рамках Организации тюркских государств. Турция, Азербайджан, северный Кипр готовы перейти на единый тюркский алфавит. Ожидаем решения Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана», - отметил президент Турции.

