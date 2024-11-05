На перевале Тоо-Ашуу буран. Ограничили движение для большегрузных авто

В ночь на 5 ноября на перевале наблюдались туман и снег, к утру начался буран.

Из-за ухудшения погодных условий на перевале Тоо-Ашуу ограничили движение большегрузных авто, сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области.

В ночь на 5 ноября на перевале наблюдались туман и снег, к утру начался буран.

В пресс-службе УОБДД Чуйской области просят водителей, проезжающих по трассе Бишкек — Ош, соблюдать ПДД и не проезжать перевал, если авто не подготовлено к зиме.