Сборку электробусов в Кыргызстане обсудили посол и корейские компании

Аида Исмаилова провела встречу с вице-президентом фирмы Кван Сок Кимом.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Республике Корея Аида Исмаилова посетила предприятия корейских компаний Woojin Industrial Systems и Blue Network, которые специализируются на производстве экологичного транспорта и зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что Woojin Industrial Systems является лидером по производству электрических и водородных автобусов, а также железнодорожных систем для метро и трамваев.

Аида Исмаилова провела встречу с вице-президентом фирмы Кван Сок Кимом.

Стороны обсудили планы по созданию производственной линии для сборки электрических автобусов на территории КР, что поспособствует развитию экологически чистого общественного транспорта, улучшению экологической обстановки и повышению комфорта передвижения для граждан страны.

Аида Исмаилова также посетила завод компании Blue Network, занимающейся производством зарядных станций для электромобилей. Обсуждалась возможность поставки зарядных станций в Кыргызстан для создания электротранспортной инфраструктуры.

Фирма направила образцы зарядных станций в Бишкек, они проходят тестирование.