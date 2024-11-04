Тепло до +25 градусов — прогноз погоды на 4 ноября

Кыргызгидромет распространил прогноз погоды по стране на 4 ноября.

По сообщению синоптиков, без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью +4…+9

днем +20…+25

Таласская область

ночью 2…+7

днем +19…+24

Баткенская область

ночью +3…+8

днем +18…+23

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью +3…+8

днем +18…+23

Иссык-Кульская область

ночью 0…+5

днем +13…+18

Нарынская область

ночью -3…+2

днем +12…+17

В городе Бишкек без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 7…9°, максимальная температура воздуха днем 23…25°.

В городе Чолпон-Ата без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 3…5°, максимальная температура воздуха днем 13…15°.