Тепло до +25 градусов — прогноз погоды на 4 ноября

Кыргызгидромет распространил прогноз погоды по стране на 4 ноября.
По сообщению синоптиков, без осадков. На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью +4…+9
днем +20…+25
Таласская область
ночью 2…+7
днем +19…+24
Баткенская область
ночью +3…+8
днем +18…+23
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью +3…+8
днем +18…+23
Иссык-Кульская область
ночью 0…+5
днем +13…+18
Нарынская область
ночью -3…+2
днем +12…+17
В городе Бишкек без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 7…9°, максимальная температура воздуха днем 23…25°.
В городе Чолпон-Ата без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 3…5°, максимальная температура воздуха днем 13…15°.