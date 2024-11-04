В Кыргызстане предлагают штрафовать на $200 родителей, которые уезжают на заработки и оставляют детей без опекунов

В Кыргызстане предлагают штрафовать на $200 родителей, которые уезжают на заработки и оставляют детей без опекунов

В Кыргызстане чиновники предлагают штрафовать родителей, которые уезжают на заработки за границу или в крупные города и при этом оставляют детей родственникам.

С инициативой выступило министерство труда, соцобеспечения и миграции по результатам подворовых обходов в начале 2024 года. По данным чиновников, сегодня из-за сложной экономической ситуации в Кыргызстане живут десятки тысяч детей, за которых официально никто не несет ответственности: их родители в отъезде, а родственники, которых попросили присмотреть за детьми, часто ими не занимаются, и к тому же дети живут у них без оформления опеки. Иногда несовершеннолетние остаются даже не с родственниками, а по факту с посторонними людьми – например, у соседей или знакомых.

Правозащитники отмечают, что именно дети трудовых мигрантов чаще всего становятся жертвами насилия и трудовой эксплуатации: ведь официально у них нет того, кто за них отвечает, кто обязан защищать и решать их проблемы. По этой причине в Минтруда теперь хотят штрафовать родителей-мигрантов, если они оставляют детей без опекуна больше чем на две недели. Плату за родительскую халатность предлагают установить в размере 15 тысяч сомов (около $200).

"42 648 детей находятся у родственников без оформления опеки. Де-юре родственники не несут ответственности за дальнейшую жизнь детей. Среди детей трудовых мигрантов выявляются дети, не посещающие общеобразовательные, медицинские учреждения и не получающие гарантированные государством услуги, – сказано в документе Минтруда. – Порой таким детям требуется психологическая поддержка и помощь".

Кыргызстанские правозащитники добавляют, что проблемы детей, оставленных родителями-мигрантами, намного шире. Несовершеннолетние, чьи родители трудятся в других регионах, чаще других подвергаются насилию и оказываются в сексуальном рабстве.



"У очень многих социальных работников есть проблема: они не могут найти опекунов, если ребенок оказывается на улице или в случае насилия, – говорит Мээрим Осмоналиева, директор фонда Oasis (Бишкек). – Если такой ребенок живет у родственников, они говорят: мы ни в чем не виноваты. И соцработники мучаются: они не могут найти родителей и привлечь их к ответственности".

По закону мигранты в случае отъезда и раньше должны были уведомить госорганы: с кем они оставляют детей, кто несет за них ответственность, и даже должны были прописывать сроки полномочий опекунов. Но до сих пор большинство родителей этим пренебрегали. Осмоналиева отдельно замечает, что в уголовном кодексе Кыргызстана есть уже 4 нормы, которые предусматривают наказания за неисполнение родительских обязанностей. Но они почти не работают.



"У нас в уголовном кодексе уже предусмотрены санкции за неисполнение родительских обязанностей, но вопрос в том, как это вообще привести в движение, как социальные работники, правоохранительные органы могут использовать эти статьи по отношению к уязвимым слоям населения? – говорит Осмоналиева. – Потому что родители именно для того, чтобы выйти из бедности, уезжают за границу либо приезжают в Бишкек. А чтобы заработать денег, им надо где-то оставить детей".

Основатель фонда "Лига защитников прав ребёнка" Назгуль Турдубекова также считает, что исключительно карательные методы преследования родителей вряд ли сработают.

"Кроме введения мер ответственности нужно проводить большое обучение по повышению функциональной ответственности родителей, – говорит Турдубекова. – Нужно разъяснять, почему очень важно ребенка не оставлять одного и оставлять с ним опекуна. Опекун будет представителем родителя, то есть в первую очередь будет представлять права ребенка".



Правозащитники считают, что ответственность родителей в Кыргызстане повышать действительно стоит, но не только штрафами и другими карательными методами. Они предлагают комплексный подход: создавать не только рабочие места, но и детские дошкольные учреждения, и не просто штрафовать трудовых мигрантов за брошенных ими детей, но и разъяснять им их родительские обязанности.