Штормовое предупреждение: 5-8 ноября в Кыргызстане ожидается резкое похолодание

Резкое похолодание 5-8 ноября в Кыргызстане прогнозирует Гидрометеорологическая служба МЧС.

По ее данным, ожидается резкое изменение погоды: 5-6 ноября временами дождь, в горных районах снег. 6 ноября днем местами в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях осадки интенсивные. Ожидается понижение дневной температуры воздуха.

7-8 ноября на большей части территории временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, местами осадки интенсивные. Ожидается значительное понижение температуры воздуха:

в Чуйской долине ночью до 0...−5 градусов, днем до −1...+4 градусов;

в Таласской долине ночью до −1...−6 градусов, днем до −3...+2 градусов;

в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ночью до +1...+6 градусов, днем до +4...+9 градусов, в предгорных районах ночью до −2...−7 градусов, днем до −4...+1 градуса;

в Суусамырской долине ночью до −7...−12 градусов, днем до −1...−6 градусов;

в Иссык-Кульской котловине ночью до −1...−6 градусов, днем до 0...+5 градусов;

в зоне земледелия Нарынской области ночью до −1...−6 градусов, днем до −1...+4 градусов;

в горных районах республики ночью до −4...−9 градусов, днем до −1...−6 градусов, в высокогорной зоне ночью до −11...−16 градусов, днем до −3...−8 градусов.

В отдельных районах ожидается туман. Местами усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду, по западу акватории озера Иссык-Куль с порывами до 18-23 метров в секунду.

На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица.

Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.