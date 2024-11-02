ФОТО - В Кара-Балте открылся обновленный спортивный комплекс "Манас"

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

2 ноября в городе Кара-Балта состоялось торжественное открытие спортивного комплекса «Манас». В торжественном мероприятии принял участие Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев.

«Развитие спортивной инфраструктуры и обновление объектов в стране осуществляется непосредственно на основании поручения Президента страны Садыра Нургожоевича Жапарова. Это делается для того, чтобы создать наилучшие условия для будущего поколения - наших детей и развития молодых спортсменов» - отметил в своей речи глава КФС.

Открытие стадиона продолжилось матчем 1XBET Премьер-лиги Кыргызской Республики между клубами «Кыргызалтын» и «Талант» и концертной программой. Сегодняшнее событие собрало жителей и гостей города Кара-Балты.



О комплексе

Комплекс является учебно-тренировочной базой клуба «Кыргызалтын», представляющий город Кара-Балта. Обновленный спортивный комплекс расположен на участке площадью 4,92 га и включает гостиничный комплекс, легкоатлетический зимний манеж, крытый бассейн, залы для бокса и борьбы, полноразмерное футбольное поле и два мини-поля.

Основное футбольное поле имеет гибридное покрытие и оборудовано зрительской трибуной на 2150 мест и VIP-ложей. Новые мачты освещения позволят проводить матчи и мероприятия в вечернее время. Для гостей и персонала комплекса имеется автопарковка на 100 машиномест.

Для реконструкции комплекса из бюджета мэрии города Кара-Балта было выделено 136,3 миллион сомов. ОАО «Кыргызалтын» выделил 47 миллион сомов, а также Кыргызкий футбольный союз 33 миллион сомов.