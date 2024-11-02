В 2025 году на развитие культуры будет выделено 3 млрд сомов

В 2025 году на развитие культуры будет выделено 3 млрд сомов.

Об этом сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов на открытии Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева.

По его словам, в 2016 году на развитие культуры выделяли 30 млн сомов. "Тогда мы не могли нарадоваться. В 2025 году будет выделено в разы больше. И прошедшие дни мы вспоминаем с улыбкой. Я прошу прощения у руководства страны за то, что сказал преждевременно, но мне захотелось поделиться с такой радостной новостью",-сказал Максутов.