В Бишкеке после ремонта открыли здание государственного цирка. В церемонии участвовал Садыр Жапаров

Ремонт начался в июле 2023 года после посещения Жапарова.

Президент Садыр Жапаров 2 ноября принял участие в торжественном открытии обновленного Кыргызского государственного цирка им.Абубакира Изибаева в Бишкеке.



Ремонт начался в июле 2023 года после посещения Жапарова.



В рамках реконструкции были проведены ремонтные работы: заменены электрические системы и канализация, обновлены пол и потолок, установлены новые системы отопления и сантехника. Обустроены хозяйственные помещения, зоны для содержания и ухода за лошадьми, созданы удобные кабинеты для артистов, а также обновлен манеж. Реконструкция проводилась в соответствии с международными стандартами, что сделало здание современным и комфортным.



Как сообщает пресс-служба президента, оплата билетов на представления в цирке полностью автоматизирована, исключен наличный расчет. Билеты приобретаются заранее через электронные сервисы бронирования, что устраняет человеческий фактор и делает процесс покупки удобным и прозрачным.



Здание цирка было построено в 1976 году и не ремонтировалось до недавнего времени.



Перед церемонией открытия глава государства ознакомился с итогами проведенной работы в рамках проекта капитальной реконструкции цирка. В ходе осмотра, он отметил, что в обновленном формате цирк должен самостоятельно обеспечивать свою деятельность и развиваться как успешное культурное учреждение, поддерживая себя за счет заработанных средств.



Президент также поручил в срочном порядке рассмотреть вопрос о повышении заработной платы сотрудников цирка, чтобы стимулировать их мотивацию и способствовать профессиональному развитию коллектива.



Далее в своем приветственном слове министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов выразил благодарность руководству страны за всестороннюю поддержку и значительное финансирование сферы культуры.



Он напомнил, что в 2016 году Министерству было выделено дополнительно 30 миллионов сомов на поддержку культуры в стране, что тогда казалось огромным вкладом. Сегодня же финансирование культуры значительно увеличилось и в 2025 году государство планирует увеличить бюджет культуры еще на 3 миллиарда сомов. Отметим, что открытие цирка было приурочено ко Дню работников культуры.



После официальной части мероприятия для гостей было организовано цирковое представление с участием кыргызских артистов.

