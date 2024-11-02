Скончалась мама бывшего главы ГКНБ Иманкулова

Скончалась мама бывшего главы ГКНБ Иманкулова

Скончалась мама бывшего главы ГКНБ Калыка Иманкулова Дильдекан Исмаилова. Она родилась 18 декабря 1934 года.

В руководстве ГКНБ выразили искренние соболезнования ее родным и близким.