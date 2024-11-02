Скончалась мама бывшего главы ГКНБ Иманкулова
Скончалась мама бывшего главы ГКНБ Калыка Иманкулова Дильдекан Исмаилова. Она родилась 18 декабря 1934 года.
В руководстве ГКНБ выразили искренние соболезнования ее родным и близким.
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Скончалась мама бывшего главы ГКНБ Иманкулова
Скончалась мама бывшего главы ГКНБ Калыка Иманкулова Дильдекан Исмаилова. Она родилась 18 декабря 1934 года.
В руководстве ГКНБ выразили искренние соболезнования ее родным и близким.