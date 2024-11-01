Власти сообщили о снижении преступности в Кыргызстане

Уровень преступности в Кыргызстане снижается.

Это следует из данных Генпрокуратуры, которые опубликовал Нацстатком.

Сообщается, что в январе - сентябре текущего года в Кыргызстане было совершено 28 450 преступлений (-15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

Всего было зафиксировано 3,1 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (-10,9%). Основную часть составили правонарушения против собственности, на долю которых пришлось более 70%.

Преступления совершили 15 517 человек, из которых 13 234 - мужчины и 2 183 - женщины. 8,2% подозреваемых в правонарушениях - моложе 18 лет.