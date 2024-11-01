«Безопасный город» будет преобразован в проект «Безопасная страна» - президент

С.Жапаров: Уверен, что в ближайшем будущем Министерство внутренних дел достигнет еще многих значимых успехов

Как вам известно, недавно я издал Указ о полном переводе проекта «Безопасный город» под управление Министерства внутренних дел и дал ряд соответствующих поручений, заявил президент Садыр Жапаров на торжественном мероприятии к 100-летию милиции на площади Ала-Тоо в Бишкеке.

«В настоящее время Министерство внутренних дел намерено преобразовать этот проект в проект «Безопасная страна» и расширить его на всю республику. Хочу подчеркнуть, что все это — государственные меры, направленные на обеспечение безопасности нашего народа и создание страны, свободной от преступлений и правонарушений. Уверен, что в ближайшем будущем Министерство внутренних дел достигнет еще многих значимых успехов», - сказал глава государства.