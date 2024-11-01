В Кыргызстане за 4 года преступность снизилась почти на 50% - Садыр Жапаров

В Кыргызстане за 4 года преступность снизилась почти на 50% - Садыр Жапаров

За последние четыре года число зарегистрированных преступлений сократилось почти на 50 процентов, заявил президент Садыр Жапаров на торжественном мероприятии к 100-летию милиции на площади Ала-Тоо в Бишкеке.

Он отметил, что в общественных местах по всей стране установлено более четырех тысяч видеокамер, с помощью которых круглосуточно ведётся контроль, что позволяет поддерживать общественный порядок для всех. «В результате значительных усилий за последние четыре года число зарегистрированных преступлений сократилось почти на 50 процентов, а грубые нарушения порядка и закона в общественных местах были сведены к минимуму», - добавил глава государства.