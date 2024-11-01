Прием с 6 лет, прыжок в один класс: Переход к 12-летнему образованию в школах начнется в следующем году

1 ноября Кабинет Министров постановлением утвердил Концепцию о переходе Кыргызстана на 12-летнюю систему общего образования.



Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, этот документ закладывает основы для проведения ключевых изменений в образовательной системе страны, направленных на адаптацию школьного обучения к современным требованиям и вызовам, стоящим перед Кыргызстаном.



Концепция о переходе на 12-летнее обучение была разработана Министерством образования и науки с участием экспертов и представителей общественности, основываясь на международных стандартах и успешных практиках других стран. Ее цель — повышение качества образования, развитие необходимых современных навыков и знаний у учащихся, а также обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда.



В министерстве отметили, что переход на 12-летнее обучение — это стратегически важный шаг, который позволит создать более гибкую, инклюзивную и инновационную систему образования.



Возраст выпускника школы никак не поменяется и останется таким же, как и при 11-летнем обучении. Нулевой класс станет первым, в школу пойдут дети, начиная с 6-летнего возраста.



Согласно Концепции, новая структура школьного образования будет поэтапно внедряться в течение нескольких лет, включая подготовку и переподготовку учителей, создание и адаптацию учебных стандартов и программ, обновление инфраструктуры школ.



Основные этапы реализации включают:



Подготовительный этап: с 2021 по 2025 год. В это время обновятся образовательные стандарты, программы, учителя уже проходят обучение, подготовится инфраструктура.



Стартовый этап: в 2025-2026 учебном году дети, достигшие 5,5-6-летнего возраста, начинают обучение в 1 классе 12-летней школы.



Дети, прошедшие предшкольную программу «Наристе» в дошкольных учреждениях и школах переходят во 2 класс 12-летней школы для обучения по новым стандартам и программам.



Переходы: один ученик — один переход. Никто не будет переходить через класс больше одного раза. Кыргызстан также переходил на 11-летнее обучение, теперь переходит на 12-летнее.



Все переходы будут проходить с 2025-2026 по 2027-2028 учебный год.



В 2025-2026 учебном году:



учащиеся 3 классов (родившиеся в 2015 году) 11-летней школы переходят в 5 класс 12 летней школы.

учащиеся 6 классов (родившиеся в 2012 году) 11-летней школы переходят в 8 класс 12-летней школы.

В 2026-2027 учебном году:



учащиеся 3 классов (родившиеся в 2016 году) 11-летней школы переходят в 5 класс 12-летней школы.

учащиеся 6 классов (родившиеся в 2013 году) 11-летней школы переходят в 8 класс 12-летней школы.

учащиеся 9 классов (родившиеся в 2010 году) 11-летней школы переходят в 11 класс 12-летней школы.

В 2027-2028 учебном году:



учащиеся 3 классов (родившиеся в 2017 году) 11-летней школы переходят в 5 класс 12-летней школы.

учащиеся 6 классов (родившиеся в 2014 году) 11-летней школы переходят в 8 класс 12-летней школы.

учащиеся 9 классов (родившиеся в 2011 году) 11-летней школы переходят в 11 класс 12-летней школы.

На этом переход заканчивается и уже идет учебный процесс по 12-летней системе.



Завершающий этап: Аттестат об окончании 12-летней школы выдается начиная с 2027-2028 учебного года.



Первый выпуск полноценной 12-летней школы будет в 2036-2037 учебном году, (родившиеся в 2019 году). То есть те, кто будут переходить из класса в класс постепенно, без прыжков.